مقتل 24 شخصا بتفجير في باكستان

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم، في تفجير استهدف صباح اليوم حافلة صغيرة للشرطة، في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، حسب مسؤول في مستشفى محلي.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم المستشفى، أن "أكثر من 24 قتيلا و35 مصابا نقلوا إلى مستشفيات مدنية" في المدينة.

ووفقا لشهود عيان، فإن التفجير وقع قرب أحد مراكز الاقتراع، في اليوم الذي تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية عامة.

Extremely tragic news coming out of Balochistan once again. 18 people killed in Quetta in a bomb explosion, more than 12 injured. More causlties feared. #GeneralElection2018pic.twitter.com/bpr1igsP3c — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) July 25, 2018

#Quetta blast 15 dead over two dozen injured pic.twitter.com/qBXxfgUkho — Syed Ali Shah (@alishahjourno) July 25, 2018

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وفي وقت سابق أفادت قناة "Geo TV" بسقوط 18 قتيلا، في حين قدرت قناة "Samaa TV" عدد القتلى بـ20 شخصا، مضيفة أن التفجير نفذه "مهاجم انتحاري".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في تفجير انتحاري استهدف بلدة ماستونغ قرب كويتا.

المصدر: رويترز