 
مباشر

ترامب يرحب بتفكيك بيونغ يانغ موقعها النووي

أخبار العالم

ترامب يرحب بتفكيك بيونغ يانغ موقعها النووي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk7n

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقارير التي أفادت بأن بيونغ يانغ، باشرت في تفكيك موقع رئيسي لاختبار الصواريخ في كوريا الشمالية.

وقال دونالد ترامب، في كلمة له في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري: "نحن نقدر ذلك عاليا"، مجددا التأكيد على أن لقاءه مع كيم في سنغافورة كان "رائعا".

وأعرب ترامب عن أمله في أن تنفذ كوريا الشمالية وعدها، وتعيد لواشنطن رفات بعض الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي.

إقرأ المزيد
ترامب يعزز الشكوك بخداع كيم له: لا حدود زمنية لنزع نووي كوريا الشمالية

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن تفكيك موقع الصاروخ "يتوافق بالكامل" مع ما تعهد به الكوريون الشماليون في قمة ترامب كيم.

وجاء تعليق ترامب ووزير خارجيته، بعد تقرير نشره "موقع 38 نورث"، وهو موقع إلكتروني أمريكي يحلل صور الأقمار الاصطناعية، يؤكد أن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في موقع سوهيه (البحر الغربي) لإطلاق الصواريخ.

المصدر: وكالة يونهاب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا