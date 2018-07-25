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تضارب التصريحات بين واشنطن وموسكو حول زيارة بوتين

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تضارب التصريحات بين واشنطن وموسكو حول زيارة بوتين
Reuters JOSHUA ROBERTS
المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارا ساندرز
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نفى مسؤولون في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية امتلاكهم أي معلومات محددة حول زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحتملة إلى واشنطن.

ولم تستطع المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت الإجابة عن سؤال الصحفيين عن زيارة بوتين، ونصحتهم بتوجيه هذا السؤال للبيت الأبيض.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارا ساندرز إلى أنها غير مخولة بالإجابة عن هذا السؤال، معربة عن اعتقادها بأنه "لم يتم الاتفاق على أي شيء محدد" حتى الآن، كما شككت في تلقي بوتين الدعوة بشكل رسمي لزيارة بلادها.

أما الناطق باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي، فقال بهذا الصدد: "ليس لدي أي معلومات محددة في ما يخص الموعد والمكان".

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الكرملين يعلق على الدعوة الأمريكية لعقد قمة ثانية بين بوتين وترامب

وفي موسكو، أكد مصدر في الكرملين أمس تلقي دعوة من الولايات المتحدة لعقد قمة جديدة بين بوتين ترامب في واشنطن نهاية العام، مضيفا أن "التحضير العملي للقاء الجديد لم يبدأ بعد".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن بوتين قد يزور الولايات المتحدة في الخريف المقبل.

المصدر: وكالات

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