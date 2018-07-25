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كيم جونغ أون يزور مصنعا لإنتاج تموين الجيش

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كيم جونغ أون يزور مصنعا لإنتاج تموين الجيش
Reuters
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زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أحد المصانع التي تنتج  المواد الغذائية للجيش الشعبي الكوري الشمالي ورافقه في الزيارة كبار المسؤولين في الحزب والدولة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، إن كيم جونغ أون قام بزيارة تفقدية للمصنع رقم 525 التابع للجيش الشعبي الكوري لتفقد مختلف المرافق الإنتاجية هناك.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي، على ضرورة بذل الجهود لتحسين الغذاء اليومي للجنود، وقالت وكالة الأنباء المركزية إنه أعرب عن رضاه عن المصنع الذي تم تحديثه قبل 3 أعوام، مؤكدا على ضرورة المساهمة في تحسين غذاء الجنود من خلال بذل الجهود لإنتاج المزيد من الأطعمة الأساسية المختلفة.

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المصنع المذكور، مختص في إنتاج المواد الغذائية للجيش، ومدرج في قائمة المواقع السرية التي يحظر على الصحفيين والأجانب معرفة مكانها وأي معلومات أخرى عنها.

المصدر: وكالة يونهاب

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