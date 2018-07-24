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ترامب: روسيا ستسعى لدعم الديمقراطيين خلال انتخابات الكونغرس

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ترامب: روسيا ستسعى لدعم الديمقراطيين خلال انتخابات الكونغرس
Globallookpress Ron Sachs/CNP/AdMedia
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا ستحاول التأثير على انتخابات الكونغرس المقبلة وستسعى لدعم الحزب الديمقراطي فيها.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنا قلق جدا من أن روسيا ستعمل بقوة من أجل التأثير على الانتخابات المقبلة. وبناء على الواقع أنه لم يكن هناك رئيس أكثر صرامة مني تجاه روسيا، إنهم سيضغطون بقوة لصالح الديمقراطيين".

وأضاف: "بالتأكيد، إنهم لا يريدون ترامب"!

وفي وقت سابق، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، لكن حملة ترامب لم تكن على علم بهذا التدخل، ولم تكن لديها أي علاقة بهذا التدخل، حسب قولها.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل. وكانت الاستخبارات الأمريكية قد تحدثت في تقاريرها حول أن روسيا ستحاول التأثير على نتائجها.

كما أثارت تصريحات ترامب التي أدلى بها خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم 16 يوليو، والتي شكك فيها في استنتاجات الاستخبارات الأمريكية بشأن ما يسمى بـ"التدخل الروسي" في الانتخابات موجة من الانتقادات له داخل الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق أدلى ترامب بتصريحات متضاربة حول هذا الموضوع.

من جهتها، شددت روسيا أكثر من مرة على أنها لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، ونفت وجود أي نية للتدخل في انتخابات الكونغرس المقبلة.

المصدر: RT

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