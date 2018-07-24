سوريا حاضرة بين بوتين وأردوغان في "بريكس"

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن التسوية في سوريا ستكون من أهم ملفات قمة "بريكس"، مؤكدا أن الرئيس بوتين سيعقد بهذا الشأن لقاء مع نظيره التركي على هامش القمة.

وقال أوشاكوف اليوم الثلاثاء: "بالطبع، سيتم التركيز على عملية التسوية في سوريا.. الرئيس فلاديمير بوتين سيتطرق إلى خطواتنا فيما يخص إقامة الحوار السوري السوري، كذلك سيقترح على زعماء دول بريكس المشاركة بنشاط في المساعدة الإنسانية لسوريا"، مشيرا إلى أن الحوار بين الجانبين متواصل حول العديد من قضايا التعاون، وخاصة التسوية السورية، ضمن صيغة أستانا".

وأكد أوشاكوف أن قمة بريكس ستناقش مسائل دولية أخرى أبرزها الحفاظ على دور الأمم المتحدة المحوري في القضايا الدولية، والتمسك بالنظام التجاري متعدد الأطراف المفتوح على أساس معايير ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وضمان أمن المعلومات العالمي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وتعقد قمة مجموعة "بريكس" ( البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجمهورية جنوب أفريقيا) في جوهانسبورغ الأفريقية في الفترة بين 25 إلى 27 يوليو الجاري.

وتشارك تركيا في هذه القمة بصفتها الرئيسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بناء على اقتراح تقدم به الرئيس بوتين لأعضاء بريكس.

المصدر: تاس