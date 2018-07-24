بعد غياب طويل.. زعيم "بوكو حرام" يظهر في تسجيل جديد

ظهر زعيم حركة بوكو حرام، "أبو بكر الشكوي"، في تسجيل فيديو جديد بعد غياب طويل أثار تكهنات بشأن صحته وقدرته على قيادة الجماعة المتطرفة.

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وظهر الشكوي في فيديو مدته 36 دقيقة اليوم الثلاثاء، بلباس أبيض وقلنسوة حاملا بندقية هجومية، وبدا متوعكا، لكنه لم يشر إلى صحته أو إلى تقارير ذكرت الشهر الماضي أنه مصاب بارتفاع في ضغط الدم ومشكلات في البصر ومضاعفات ناجمة عن السكري.

وقال زعيم حركة "بوكو حرام" إن الرسالة الأخيرة سجلت في 12 يوليو بطلب من أنصاره.

وكثيرا ما ظهر الشكوي في تسجيلات، لكن آخرها كان في 6 فبراير في فيديو مدته 14 دقيقة تبنى خلاله هجمات في شمال شرق نيجيريا.

وفي مايو 2017 بدا الشكوي واهنا، وواجه صعوبة على ما يبدو في قراءة نص حمله على مقربة من وجهه في مؤشر على معاناته من مشكلات في النظر.

وصرح مصدران مطلعان الشهر الماضي أن الشكوي ليس في صحة جيدة وغير قادر على قيادة الحركة.

المصدر: أف ب