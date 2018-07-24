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إسرائيل: سنمنع نشر أي صواريخ بعيدة المدى في سوريا

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إسرائيل: سنمنع نشر أي صواريخ بعيدة المدى في سوريا
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صرح السكرتير الصحفي لدى السفارة الإسرائيلية في موسكو ألكس كاغالسكي لوكالة "إنترفاكس" الروسية، بأن بلاده ستمنع نشر أي صواريخ بعيدة المدى في سوريا لأن هدفها الوحيد سيكون ضرب إسرائيل.

وأضاف كاغالسكي، أن بلاده لن تقبل وجود القوات الإيرانية أو الموالية لها على الأراضي السورية.

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وتطرق المصدر إلى نتائج زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف إلى القدس أمس الاثنين، واصفا العلاقات مع موسكو بـ"تعاون عملي وجيد".

وجاء تصريح كاغالسكي، بعد اقتراح الجانب الروسي، الذي رفضته إسرائيل، حول إبعاد القوات الإيرانية مئة كيلومتر عن منطقة فك الاشتباك في الجولان.

تجدر الإشارة إلى أن تل أبيب كانت قد شددت لموسكو خلال المباحثات مع الجانب الروسي، على أهمية انعدام وجود أي أسلحة إيرانية على الأراضي السورية لأنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل.

المصدر: وكلات

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إسقاط إسرائيل مقاتلة سورية.. عمل عسكري أم رسالة سياسية؟