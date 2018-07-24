المخابرات الألمانية: قدرات إيران الإلكترونية تمثل خطرا علينا

قالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية (بي إف في) في تقريرها السنوي إن إيران رفعت قدراتها على الهجمات الإلكترونية وإنها تمثل خطرا على الشركات الألمانية والمؤسسات البحثية.

وتحدث التقرير، الذي أعلنه وزير الداخلية هورست زيهوفر ووكالة "بي إف في" يوم الثلاثاء، عن هجمات إلكترونية متزايدة مصدرها على الأرجح إيران منذ عام 2014.

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد الكثير من مثل هذه الهجمات على أهداف ألمانية في عام 2017.

وجاء التحذير الألماني من تزايد الخطر الإيراني إثر التطورات الأخيرة بين واشنطن وطهران، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الإيراني حسن روحاني من عواقب تهديده للولايات المتحدة متوعدا طهران بمواجهة عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ في حال استمرارها بالتهديد.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ليست خائفة من فرض عقوبات تستهدف النظام الإيراني على أعلى مستوى.

المصدر: وكالات