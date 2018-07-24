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ليبرمان يعلن فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا اعتبارا من اليوم

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ليبرمان يعلن فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا اعتبارا من اليوم
AFP / MENAHEM KAHANA
وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان
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أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الثلاثاء قرارا بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة جزئيا، بدءا من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعبر سيكون مفتوحا لإدخال الوقود والغاز، إضافة إلى الأغذية والدواء.

وفسر الوزير قراره بأن حماس لم توقف بشكل كامل إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة، ولم توقف الاحتكاكات التي تقع على السياج الحدودي.

وأضاف ليبرمان أن عمل المعبر سيكون رهن التطورات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ومدى قدرة حماس على لجم النشاطات وإطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة من هناك.

وأكد أنه في حال تحقق الوقف الكامل لها، سيتم إعادة معبر كرم أبو سالم إلى عمله المعتاد بصورة طبيعية.

وأعلن ليبرمان مساء الاثنين تأجيله قرار إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للبضائع والذي يربط قطاع غزة بإسرائيل إلى الثلاثاء، مشيرا إلى أن قرار التأجيل اتخذ بعد انتهاء تقييم الأوضاع.

المصدر: وكالات

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