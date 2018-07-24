جيش أمريكي جرار منتشر في 177 بلدا!

أعلن رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد خلال اجتماع مع محاربين قدامى في ولاية ميسوري، أن أكثر من 300 ألف جندي أمريكي يتمركزون حاليا في 177 دولة.

ونقل المكتب الإعلامي للبنتاغون عن القائد العسكري الأمريكي قوله: "يوجد اليوم أكثر من 300 ألف عسكري أمريكي منتشرون في 177 بلدا"، مشيرا إلى أن عسكريين أمريكيين يشاركون كذلك في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، وآخرين يتمركزون في كوريا الجنوبية وبولندا.

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وأضاف: "أستطيع أن أقول بثقة تامة إن القوات المسلحة الأمريكية اليوم تستطيع أن تفي بجميع التزاماتنا تجاه الحلفاء في جميع أنحاء العالم، ويمكنني القول بثقة مطلقة إن القوات المسلحة الأمريكية لديها ميزات محددة أمام أي عدو محتمل".

ويوجد حاليا في أوروبا 60 ألف عسكري أمريكي من جميع صنوف القوات، يتمركزون في 13 حامية في خمسة بلدان أوروبية هي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا.

كما تستخدم القوات الجوية الأمريكية سبع قواعد في ست دول، هي قبرص واليونان وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى سفن البحرية الأمريكية المنتشرة في المتوسط والخليج ومناطق بحرية أخرى.

المصدر: تاس