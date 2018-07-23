ترامب قد يمنع المدير الأسبق للـ "سي آي أي" من الوصول للمعلومات السرية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية منع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من الوصول إلى المعلومات السرية.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن من بين هؤلاء المسؤولين المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جون برينان، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومستشارة أوباما للأمن القومي سوزان رايس، والنائب السابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية أندرو ماكيب.

وأوضحت ساندرز أن ترامب يريد منعهم من الوصول إلى المعلومات السرية لأن بعض المسؤولين السابقين يحققون مكاسب من خلال ذلك ويقومون بتسييس هذه المعلومات ويستغلونها لانتقاد الرئيس الحالي، حسب قولها.

وأعلن السناتور الجمهوري راند بول في وقت سابق أنه يعتزم لقاء الرئيس ترامب اليوم ليطلب منه منع المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية من الوصول إلى المعلومات السرية، متهما إياه بتحقيق مكاسب مالية بملايين الدولارات من خلال تسريب تلك المعلومات لوسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن برينان كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية في إدارة الرئيس باراك أوباما في الفترة من 2013 إلى 2017. وترك برينان منصبه في يوم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة 20 يناير 2017. وقبل ذلك كان مستشارا لأوباما لشؤون محاربة الإرهاب.

ومنذ رحيل برينان عن منصبه، تبادل هو وترامب انتقادات شديدة اللهجة أكثر من مرة. وفي أعقاب لقاء ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم 16 يوليو الماضي اتهم برينان الرئيس الأمريكي بـ "الخيانة" واعتبر أنه "كان تحت سيطرة" الرئيس الروسي خلال اللقاء.

المصدر: تاس