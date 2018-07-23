الأمن الهولندي يقبض على شخصين خططا لعمل إرهابي

اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة روتردام الهولندية شخصين يشتبه في تخطيطهما لعمل إرهابي في العاصمة الفرنسية باريس وروتردام.

وقالت الأجهزة الأمنية إن اعتقال المتهمين جاء بعد معلومات حصل عليها جهاز المخابرات العامة والأمن، في مراسلات لأحد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم في باريس بعد شهر رمضان الماضي. وذكرت أن المشتبه به قال "إنه يريد أن يموت شهيدا".

وأظهر المزيد من التحقيقات أن المشتبه بهما ربما كانا يعتزمان تنفيذ هجوم على أجهزة الأمن الهولندية.

وورد في إحدى المراسلات التي حصلت عليها الاستخبارات، شرحا لخطة هجوم، مرفقة بصورة لمخفر شرطة فيراندا في روتردام.

إقرأ المزيد

وأشير إلى أن عملية الاعتقال جرت في 17 يونيو، لكن المعلومات حول ذلك تم الإعلان عنها اليوم الاثنين فقط.

ولم تكشف الأجهزة الأمنية الهولندية عن أسماء المشتبه بهما من أجل الحفاظ على سرية التحقيق، لكنها ذكرت أن أحد المشتبه بهما يبلغ من العمر 22 عاما والآخر 27 عاما ويحملان الجنسية المغربية.

وأكدت أنه لم يعثر خلال الاعتقال على أي متفجرات أو أسلحة، مشيرة إلى أن احتجازهما سيتمر لمدة 90 يوما حتى جمع الأدلة.

المصدر: تاس