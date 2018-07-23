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ترامب راض عن المفاوضات مع كوريا الشمالية وساخط من "أمازون"

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ترامب راض عن المفاوضات مع كوريا الشمالية وساخط من
AFP / Olivier Douliery
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية في حين يسجل مراقبون عدم إحراز تقدم ملموس بعد أكثر من شهر على قمته مع كيم جونغ أون في سنغافورة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ خلال تسعة أشهر.. ولم تقم بتجارب نووية".

وأضاف: "اليابان وكل آسيا سعيدة.. ولكن الأخبار الكاذبة تقول دون حتى أن تسألني (نقلا عن مصادر لا تسميها كما هي العادة) إنني ساخط لأن الأمور لا تسير بسرعة.. هذا خطأ.. أنا سعيد تماما".

ويقصد ترامب بكلامه مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" نشر الأحد تطرق إلى خيبة الأمل جراء عدم إحراز تقدم في الملف النووي الكوري الشمالي.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعبر عن استيائه في المجالس الخاصة رغم أنه يعلن عكس ذلك حين يتم سؤاله عن الموضوع.

وغرد ترامب أيضا، الاثنين وكتب: "واشنطن بوست أمازون شنتا هجوما علي منذ أن خسرتا قضية ضريبة الإنترنت في المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية قبل شهرين، في إشارة إلى مجموعة جيف بيزوس الذي يملك واشنطن بوست.

وأضاف ترامب أن الخطوة المقبلة هي البريد في الولايات المتحدة الذي يستخدمونه مقابل جزء بسيط من التكلفة الحقيقية.

ومنذ القمة التاريخية بين ترامب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو، لم تعلن تفاصيل النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية الذي أشارت إليه بيونغ يانغ.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو اعتبر بعيد القمة أن القسم الأكبر من عملية نزع السلاح، ينبغي أن يتم بحلول نهاية 2020 مع انتهاء الولاية الأولى لترامب.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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