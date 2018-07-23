فرنسا.. إجلاء 450 مهاجرا عن أحد المخيمات إثر تدهور حالتهم الصحية

أخلي صباح الاثنين مخيم للمهاجرين كان يضم أكثر من 450 شخصا بعد أكثر من شهر من نصبه وسط مدينة نانت غربي فرنسا.

وشملت العملية التي بدأت في الصباح الباكر، 455 مهاجرا، وفق السلطات التي قالت إن معظمهم من السودانيين والإريتريين.

وتحركت السلطات الفرنسية متأثرة بالوضع الصحي المقلق في المخيم المقام في حديقة عامة صغيرة مزودة بخزان مياه واحد ومرفق صحي واحد، وإثر الإبلاغ عن وجود فئران وتفشي حالات جرب هناك

وبعد أن رفضت بلدية نانت طلب الإخلاء دون تأمين استقبال لائق ومنظم للمهاجرين، رفعت المحافظة شكوى عاجلة إلى القضاء الذي أمر بالإخلاء، ودعي المهاجرون للتوجه إلى قاعة في المدينة تضم غرفة استقبال واحدة مؤقتة، حتى تجري أجهزة الدولة الفحوص الطبية اللازمة.

Opération de police en cours à #Nantes pour déloger le campement de migrants du square Daviais. Calme. @bleuloireoceanpic.twitter.com/1i85NCYprz — Antoine Denéchère (@AntoineDen) 23 июля 2018 г.

ووعدت مديرية المحافظة بإيواء الضعفاء وطالبي اللجوء بحدود الأماكن المتاحة، وكانت المديرية أعلنت الأسبوع الماضي أنها عثرت على 90 إلى 100 مكان للإيواء الطارئ.

وتقول المديرية إنه وبعد التدقيق في الأوضاع الفردية للمهاجرين، فإن الذين لا يستطيعون طلب حق اللجوء أو الإقامة، أو أن طلب لجوئهم رهن بدولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، سيطلب منهم مغادرة فرنسا.

المصدر: أ ف ب