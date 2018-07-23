دوتيرتي يتعهد بمواصلة الحرب "بلا هوادة" على المخدرات

تعهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، يوم الاثنين، خلال خطابه السنوي بأنه سيستمر في حربه على المخدرات "بلا هوادة وقاسية" كما كانت من قبل.

وقتلت الشرطة الفلبينية أكثر من 4500 شخص يشتبه في أنهم تجار أو يتعاطون المخدرات منذ تولي دوتيرتي السلطة، فيما قتل آلاف آخرون على يد مسلحين مجهولين تقول السلطات إنهم حراس متطوعون أو أفراد من عصابات متنافسة.

ونفت الشرطة مزاعم جماعات حقوقية ومنتقدين للحملة، أن بعض عمليات القتل كانت إعداما دون محاكمة.

وتؤكد الشرطة أنها مضطرة لاستخدام القوة عندما يقاوم مشتبه بهم مسلحون الاعتقال بأساليب تتسم بالعنف.

المصدر: رويترز