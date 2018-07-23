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مؤسسات ثلاث مدن إيرانية تعطّل بسبب دخان عراقي

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مؤسسات ثلاث مدن إيرانية تعطّل بسبب دخان عراقي
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تم تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية في مدن حميدية وسوسنكرد وهويزة التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران بسبب الدخان الكثيف الناجم عن احتراق مساحات شاسعة من هور العظيم بالعراق .

وقال حاكم مدينة هويزة ناظم ثبوتي إنه تم اليوم الاثنين تعطيل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المدينة بسبب الدخان، وأضاف أن المروحيات مستمرة في عمليات إطفاء الحرائق.

وأعلنت كذلك كل من مدينتي حميدية وسوسنكرد تعطيل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب الدخان.

يذكر أن الحرائق اشتعلت في هور العظيم في الجانب العراقي قبل ستة عشر يوما، والتهمت النيران مساحات شاسعة تقدر بـ 16 ألف هكتار وما زالت مشتعلة مسببة تصاعدا كثيفا للدخان.

 

المصدر: إرنا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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