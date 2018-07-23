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برلين ولندن.. تعاون مكثف للحفاظ على اتفاق إيران النووي

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برلين ولندن.. تعاون مكثف للحفاظ على اتفاق إيران النووي
Reuters
وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس
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أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أن بلاده وبريطانيا تعتزمان مواصلة التعاون المكثف للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وأضاف: "حتى لو انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يتغير أي شيء في التعاون في هذا المجال مع لندن، وسنواصل التعاون معها في الساحة الدولية للدفاع عن مصالحنا وقيمنا المشتركة".

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وأضاف: تعاوننا مستمر مع لندن على صعيد التجارة وتغيرات المناخ وبعض القضايا السياسية الهامة، التي نعمل خلالها مع بريطانيا بشكل وثيق، ومنها الاتفاق النووي مع إيران والبحث عن حل سياسي للأزمة السورية".

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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