برلماني في كوريا الجنوبية ينتحر بالقفز من الطابق 18

ألقى نائب في برلمان كوريا الجنوبية عن حزب معارض بنفسه اليوم من نافدة شقته الواقعة بين الطابقين السابع عشر والثامن عشر وسط العاصمة سيئول.

وأشارت وكالة أنباء "يونهاب" إلى أن انتحار روه هو-تشان، عضو البرلمان عن حزب العدالة المعارض، جاء على خلفية تحقيقات تجرى بشأن تلقيه تمويلا سياسيا غير مشروع.

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وأوضحت الوكالة أن هذا النائب كان رهن التحقيق في شبهات بتلقيه 50 مليون وون، أي ما يزيد عن 44 ألف دولار أمريكي، من أحد مساعدي السلطة، ويعرف باسم "درا كينغ" في إطار فضيحة تزوير للرأي العام.

المصدر: يونهاب