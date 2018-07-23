الكشف في اليابان عما قاله رئيس الحكومة للإمبراطور عشية هجوم "بيرل هاربر"!

كشفت صحيفة يابانية أن هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان بين عامي 1941 – 1944، قال قبل يوم من هجوم بيرل هاربر، الذي أدى إلى تدخل أمريكا في الحرب العالمية الثانية، إن بلاه انتصرت فعلا.

واستندت صحيفة "The Yomiuri Shimbun" في هذا الكشف على تسجيلات تاريخية للقاءات رئيس الحكومة اليابانية حينها مع الإمبراطور هيرو هيتو.

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ووفق هذه الوثيقة، فقد انتعشت آمال رئيس الوزراء الياباني حينها هيديكي توجو، نظرا لأن الإمبراطور هيرو هيتو، الذي كان يقف ضد الحرب منذ البداية، حزم أمره في نهاية المطاف، وأعرب عن التصميم بالانخراط فيها.

وقد قال توجو: "لقد انتصرنا فعلا"، مشيرا إلى أن الجيش الإمبراطوري مستعد بأكمله للعمل مثل رجل واحد، وفق أوامر الإمبراطور.

هيديكي توجو كان قد تولى رئاسة مجلس الوزراء الياباني في أكتوبر 1941، وأمره الإمبراطور بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وبريطانيا بهدف تجنب الدخول في حرب ضدهما، إلا أن ذلك لم يتكلل بالنجاح، وفي نهاية نوفمبر، بعثت الولايات المتحدة إلى اليابان ما يعرف بمذكرة هال، التي احتوت بشكل خاص، على طلب بسحب القوات الإمبراطورية من الصين.

اليابان عدت هذه المذكرة بمثابة إنذار نهائي، وفي الأول من ديسمبر اتخذ قرارا ببدء حملة عسكرية في المحيط الهادئ.

ويرى مؤرخون أن السجلات التي عثر عليها تدل على أن رئيس الوزراء حينها كان يشعر برضى عميق لأنه استطاع نيل ثقة الإمبراطور، على الرغم من أنه لم يكن يحظى بدعم كبير في أوساط القيادات العسكرية اليابانية.

اليابان كانت أعلنت استسلامها غير المشروط في 15 أغسطس 1945، وبلغت خسائرها البشرية في الحرب العالمية الثانية أكثر من 3 ملايين شخص، بما في ذلك حوالي 800 ألف مدني، كانوا ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف مدن البلاد، بما في ذلك ضربتا هيروشيما وناغازاكي النوويتان.

المصدر: تاس