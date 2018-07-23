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واشنطن تستحدث جهازا أمنيا خاصا لمكافحة الهجمات السيبرانية الروسية

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واشنطن تستحدث جهازا أمنيا خاصا لمكافحة الهجمات السيبرانية الروسية
Reuters
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كشف مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA بول ناكاسوني، أن الهيئات الأمنية المختصة في الولايات المتحدة، شكلت جهازا خاصا لمكافحة الهجمات السيبرانية الروسية.

وذكر ناكاسوني، في كلمة ألقاها خلال منتدى أمني في آسبن، أن الوحدة الأمنية التي تم تشكيلها، ستتخصص في التصدي والقضاء على التهديدات السيبرانية المحتملة من الجانب الروسي.

ولم يكشف ناكاسوني عن أي تفاصيل بخصوص الوحدة الجديدة، ولم يحدد عدد عناصرها ولا الفروع الأمنية المختصة التي ستضمها.

وفي وقت سابق دعا ناكاسوني إلى تشديد موقف الولايات المتحدة تجاه روسيا كرد على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

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وتتهم الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، روسيا بين الحين والآخر، بتنفيذ هجمات سيبرانية ضدها والتدخل في الانتخابات، وهو ما تنكره موسكو، جملة وتفصيلا.

المصدر: انترفاكس

 

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