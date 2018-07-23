 
مباشر
عاجل
روداو: قوات الأمن تقتل أحد المهاجمين على مبنى محافظة أربيل

مقتل 27 جنديا جنوب الصومال بهجوم لحركة الشباب

أخبار العالم

مقتل 27 جنديا جنوب الصومال بهجوم لحركة الشباب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjvb

هاجمت عناصر في حركة الشباب الإرهابية اليوم الاثنين قاعدة عسكرية جنوبي البلاد وقتلت 27 جنديا.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة: "هاجمنا أولا القاعدة بسيارة ملغومة ثم اقتحمناها، وقتلنا 27 جنديا وسيطرنا على القاعدة، فيما فر بعض الجنود للغابات".

إقرأ المزيد
بقايا سيارة في مكان الهجوم الانتحاري في عاصمة الصومال مقديشو قتلى وجرحى في هجوم انتحاري وسط عاصمة الصومال.. و"الشباب" تعلن مسؤوليتها

وتقع القاعدة على بعد نحو 50 كيلومترا عن ميناء كيسمايو، ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة على الهجوم.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا