مقتل 27 جنديا جنوب الصومال بهجوم لحركة الشباب

هاجمت عناصر في حركة الشباب الإرهابية اليوم الاثنين قاعدة عسكرية جنوبي البلاد وقتلت 27 جنديا.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة: "هاجمنا أولا القاعدة بسيارة ملغومة ثم اقتحمناها، وقتلنا 27 جنديا وسيطرنا على القاعدة، فيما فر بعض الجنود للغابات".

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وتقع القاعدة على بعد نحو 50 كيلومترا عن ميناء كيسمايو، ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة على الهجوم.

المصدر: وكالات