// 26.06.2018 по тикету 15478
هبوط اضطراري لطائرة كريستين لاغارد في الأرجنتين
Reuters
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اضطرت طائرة كانت تقل رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للهبوط بشكل اضطراري في مطار عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس بعد إقلاعها بقليل من هناك.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن طاقم الطائرة قرر العودة إلى مطار المغادرة، لأن الضغط في كابينة القيادة، أخذ ينخفض بحدة وبشكل مفاجئ.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة كانت تنفذ رحلة عادية بين الأرجنتين والولايات المتحدة، مؤكدة أن الهبوط تم بشكل عادي ولم يصب أحد خلاله.
وحضرت لاغارد قبل الحادث، اجتماعا لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في بوينس آيرس.
المصدر: انترفاكس
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