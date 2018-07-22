البيت الأبيض: كير ومشار عاجزين عن إحلال السلام في جنوب السودان

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تشك في أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار لديهما صفات القيادة اللازمة لإحلال السلام في البلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان بهذا الشأن، إن محادثات السلام التي عقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان الأسبوع الماضي يجب أن تكون أكثر شمولا، مشيرا إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على كل من يهدد استقرار البلاد.

وأضاف البيان: "نعبر عن عميق القلق إزاء مسار عملية السلام الحالية.. الاتفاق المحدود بين النخب لن يحل المشكلات التي يعاني منها جنوب السودان"، طالبا من الطرفين المتحاربين إقرار وقف لإطلاق النار في خطوة أولى، وندد بإقدام برلمان البلاد على تمديد فترة ولاية كير.

ويمثل البيان موقفا أمريكيا صارما من أحداث جنوب السودان الذي أيدت واشنطن استقلاله في 2011 بعد حرب مع السودان استمرت عشرات السنين. ومنذ الاستقلال قتل عشرات الآلاف من الأشخاص أثناء الحرب الأهلية في جنوب السودان.

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المصدر: رويترز