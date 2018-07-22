البابا يطالب بتحرك سريع لتجنب غرق المهاجرين في المتوسط

طالب البابا فرنسيس المجتمع الدولي بتحرك "سريع وحازم" لتجنب غرق مزيد من المهاجرين في البحر المتوسط وضمان "احترام حقوق الجميع وكرامتهم"، وذلك على خلفية رفض دول استقبال سفن اللاجئين.

وقال البابا أمام نحو 25 ألف مصل احتشدوا اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس: "تلقينا في الأسابيع الأخيرة معلومات مأساوية عن غرق مراكب تكتظ بالمهاجرين في مياه البحر المتوسط".. "إنني أتألم لهذه المآسي وأصلي من أجل المفقودين وعائلاتهم".

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وتابع البابا: "أوجه نداء ملحا إلى المجتمع الدولي ليتحرك بسرعة وحزم لتجنب تكرار هذه المآسي وضمان سلامة الجميع واحترام حقوقهم وكرامتهم".

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ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن المنظمة الدولية للهجرة أحصت 564 مهاجرا غرقوا في البحر المتوسط رغم تراجع عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور هذه المنطقة، وذلك عقب تولي طرابلس مسؤولية إنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا وتحجيم السلطات الإيطالية والمالطية من هامش تحرك المنظمات غير الحكومية.

المصدر: أ ف ب