 
مباشر

اتساع رقعة المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس نيكاراغوا

أخبار العالم

اتساع رقعة المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس نيكاراغوا
Reuters Jorge Cabrera
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjrq

شهدت مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، مظاهرات حاشدة أمس السبت تطالب باستقالة الرئيس دانييل أورتيغا.

وردد المشاركون في المظاهرات حسب موقع Prensa شعارات معادية لرئيس نيكاراغوا بينها، "هذا ليس رئيسا، بل مجرما"، "ليتركوا السلطة ويرحلوا" و" يسقط أورتيغا".

إقرأ المزيد
رئيس نيكاراغوا يتهم الأساقفة "بالتآمر لإقالته"

وصادف يوم أمس مرور 95 يوما على بداية الاحتجاجات في نيكاراغوا، التي أودت بحياة أكثر من 350 شخصا وأصيب فيها حوالي ألفين آخرين.

المصدر: نوفوستي

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا