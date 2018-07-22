اتساع رقعة المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس نيكاراغوا

شهدت مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، مظاهرات حاشدة أمس السبت تطالب باستقالة الرئيس دانييل أورتيغا.

وردد المشاركون في المظاهرات حسب موقع Prensa شعارات معادية لرئيس نيكاراغوا بينها، "هذا ليس رئيسا، بل مجرما"، "ليتركوا السلطة ويرحلوا" و" يسقط أورتيغا".

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وصادف يوم أمس مرور 95 يوما على بداية الاحتجاجات في نيكاراغوا، التي أودت بحياة أكثر من 350 شخصا وأصيب فيها حوالي ألفين آخرين.

المصدر: نوفوستي