الجيش الألماني يدرس تجنيد الأوروبيين في صفوفه

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها لا تستبعد أن تقوم في المستقبل بتجنيد مواطني دول من الاتحاد الأوروبي، من أجل سد العجز في عدد القوات المسلحة الألمانية.

وقال متحدث باسم الوزارة: "حجم الجيش الألماني آخذ في النمو.. لذلك نحن بحاجة إلى عناصر مؤهلين.. ومن أجل ذلك، ندرس بدقة جميع الخيارات الممكنة ".. "نظريا، هناك إمكانية لدعوة الأجانب للخدمة في الجيش الألماني، منصوص عليها في المفهوم الدفاعي الجديد الذي تبنته الحكومة في عام 2016".

وأضاف: " الآن سيدمج ذلك في استراتيجية الموارد البشرية الجديدة للجيش".

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من جانبه، يعتقد ممثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني كارل هاينز برونر أنه في حال جند الجيش أجانب، فإن ذلك يجب أن يكون مع احتمال حصولهم في وقت لاحق على الجنسية الألمانية، وبخلاف ذلك "فسيتحول الجيش الألماني إلى ما يشبه المرتزقة".

كما وجهت أليس فايدل، نائبة رئيس الفصيل البرلماني "البديل لألمانيا" انتقادا شديدا لهذه المبادرة، قائلة إن السياسيين الألمان "فقدوا عقلهم.. يجب أن تحل مشاكل المجندين من خلال إدخال الخدمة العسكرية الإلزامية".

وقد تخلت ألمانيا عن التجنيد الإجباري للجيش منذ 1 يوليو 2011.

المصدر: تاس