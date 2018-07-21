زرادشتي يستعيد عضويته في المجلس البلدي الإيراني

قضت السلطات الإيرانية اليوم السبت، ببطلان قرار تعليق عضوية نائب ينتمي إلى الأقلية الزرادشتية في مجلس بلدي، معلنة أن بوسعه استعاده منصبه.

وأعلن عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، ماجد أنصاري، الذي يفصل في الخلافات بين مراكز السلطة الإيرانية المختلفة أن المجلس حكم بشكل نهائي لصالح سيبانتا نيكنام.

وانتخب نيكنام المنتمي للديانة الزرادشتية القديمة، عضوا في المجلس البلدي في مدينة يزد في وسط إيران في مايو 2017، وهو الشخص الوحيد غير المسلم فيه، لكن عضويته علقت في أكتوبر إثر شكوى قدمها عضو في المجلس للمحكمة الإدارية.

وقدمت الشكوى بعد قرار أصدره رئيس مجلس خبراء القيادة، آية الله أحمد جنتي، الذي يشرف على الانتخابات، بمنع الأقليات الدينية من الترشح في الانتخابات البلدية.

لكن مجلس الشورى أسقط قرار مجلس خبراء القيادة، الذي يتمتع بسلطات على الانتخابات الوطنية فقط، ما سمح بترشح نيكنام للانتخابات البلدية، لكنه لم يمنع تعليق عضويته.

وتعترف إيران رسميا بـمعتنقي الديانات "الزرادشتية الإيرانية واليهودية والمسيحية" كأقليات دينية.

ويوجد ممثلون للأقليات الدينية في البرلمان، الذي يضم 290 عضوا، من بينهم ثلاثة مسيحيين وزرادشتي ويهودي.

وكانت الزرادشتية هي الدين السائد في بلاد فارس قبل الإسلام، لكن عدد معتنقيها لا يتجاوز 25 ألف شخص حاليا، بحسب الأرقام الرسمية.

المصدر: أ ف ب