كاسادو يفوز برئاسة حزب الشعب الإسباني المحافظ خلفا لراخوي

أُعلن اليوم السبت عن فوز النائب في البرلمان الإسباني بابلو كاسادو، في الدورة الثانية من الانتخابات خلال مؤتمر حزب الشعب الإسباني الاستثنائي بمنصب الأمين العام للحزب.

وسيصبح كاسادو الذي فاز برئاسة حزب المحافظين اليوم مرشحهم القادم لمنصب رئيس الحكومة الإسبانية، ودعا كاسادوا دائما إلى مزيد من الحزم في مواجهة الانفصاليين في كاتالونيا.

ونافس كاسادو في الانتخابات، أثريا سينز دي سانتاماريا النائب السابق لماريانو راخوي

واعتزل راخوي الذي تزعم الحزب منذ 2004 وترأس الحكومة منذ 2011، العمل السياسي مطلع يونيو دون أن يختار سلفا له، وذلك بعد أيام على التصويت على مذكرة حجب الثقة عنه إثر إدانة حزبه بقضية فساد.

المصدر: تاس





