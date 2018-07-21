مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات مسلحة غربي البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 11 فردا وإصابة 8 آخرين تابعين للحرس الثوري، في اشتباك مسلح مع مجموعات إرهابية فجر الیوم على أطراف مدینة مریوان في محافظة كردستان غربي البلاد.

ونقلت وكالة "إرنا " عن المدیر العام لشؤون الأمن في محافظة كردستان رضا میرزايی، أن الجماعات الإرهابیة المهاجمة لا تزال مجهولة، فيما لم یعلن بعد أي تنظيم أو جماعة مسؤوليته عن الهجوم.

وقال میرزايی إن الاشتباك بدأ في الساعة الثانیة فجرا وتواصل حتى الرابعة صباحا، مضیفا أن 8 قتلى من مدینة مریوان و3 من مدینة قروة.

وأعلنت مصادر محلیة الیوم عن وقوع اشتباكات بین قوات من الحرس الثوري ومسلحين كانوا يخططون للتسلل إلى داخل البلاد.

تقع مدينة مدینة مریوان على 130 كم عن مدینة سنندج مركز محافظة كردستان وتشترك مع العراق بحدود تبلغ 220 كیلومترا.

المصدر: إرنا