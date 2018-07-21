انتحار مرشح مستقل في الانتخابات الباكستانية

أقدم سياسي باكستاني مرشح للانتخابات العامة المقبلة على الانتحار، اليوم السبت.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مصادر أمنية أن المرشح، ميرزا محمد موغال، من مدينة فيصل آباد شمال البلاد، أطلق النار على نفسه "بعد خلاف مع أبنائه"، دون مزيد من التفاصيل.

وحسب صحيفة "ذا نيوز" المحلية، تنص القوانين في باكستان على تأجيل الانتخابات في حال وفاة أو مقتل أحد المرشحين.

وتشهد باكستان في 25 يوليو الجاري انتخابات تشريعية، يجري خلالها اختيار أعضاء الجمعيات الوطنية والإقليمية.

المصدر: الأناضول