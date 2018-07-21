البيت الأبيض يرفض فكرة إجراء استفتاء جنوب شرقي أوكرانيا

صرح مسؤول أمريكي بأن البيت الأبيض "لا ينظر" في إمكانية إجراء استفتاء في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا لتسوية النزاع المستمر منذ العام 2014 هناك.

وقال ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيس لوكالة "نوفوستي" أمس الجمعة، إن اتفاقية مينسك التي تعتبرها واشنطن إطار عملية التسوية في دونباس، لا تترك مجالا لإجراء أي استفتاء، مشككا كذلك في شرعية الاستفتاء المحتمل.

وزعمت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيره الأمريكي دونالد ترامب إجراء استفتاء في دونباس لتمكين أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، من تقرير مصيرهم.

ورفض الكرملين التعليق على هذه المعلومات، بينما وصف مسؤولون أوكرانيون هذه الفكرة بأنها "بروفا لتفكيك أوكرانيا"، كما اعتبروها مخالفة للدستور، حيث ينص القانون الأوكراني على عدم جواز تغيير حدود الدولة إلا عبر استفتاء وطني يشمل كافة أراضي البلاد.

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يذكر أن من دونيتسك ولوغانسك قد أجرتا الاستفتاء في 11 مايو 2014، واختارت خلاله الغالبية الساحقة من سكانهما الاستقلال عن كييف، التي وصلت إلى سدة الحكم فيها قوى قومية متشددة ومناهضة لروسيا إثر انقلاب في فبراير من نفس العام.

وتتهم كييف موسكو بالتدخل في شؤون أوكرانيا ودعم "انفصاليي دونباس" عسكريا، لكن روسيا ترفض هذه الاتهامات، وتؤكد أن لا حل للنزاع إلا عبر الحوار بين كييف والمناطق المنتفضة وإصلاح نظام الدولة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي