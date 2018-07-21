واشنطن متمسكة بإبقاء بيونغ يانغ تحت العقوبات حتى تنزع النووي

طالبت واشنطن سلطات كوريا الشمالية، بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتخلي عن أسلحتها النووية، تحت طائلة الإبقاء على العقوبات وتشديدها.

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة استمرار العقوبات بما فيها الروسية والصينة، حتى تنفذ بيونغ يانغ جميع التزاماتها النووية.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أن "هناك تراخيا في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية على الرغم من عدم تحرك بيونغ يانغ حتى الآن للوفاء بتعهدها بنزع السلاح النووي".

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وقالت هيلي للصحفيين، إن هناك 89 انتهاكا للعقوبات المرتبطة بالوقود في أول خمسة أشهر من العام وشددت على وجود أدلة مصورة لدى بلادها تثبت نقل الوقود من سفينة لأخرى.

ومن جهته قال بومبيو الذي أجرى محادثات في كوريا الشمالية هذا الشهر لم تخرج بنتائج ملموسة، إنه يجب وقف انتهاكات نظام العقوبات، ووقف تهريب فحم كوريا الشمالية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد استقطاب بعض الدول العمالة من كوريا الشمالية.

المصدر: رويترز