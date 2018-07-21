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ترامب بصدد دعم حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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ترامب بصدد دعم حقوق الإنسان في كوريا الشمالية
Sputnik
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على قانون هدفه المساعدة في مراعاة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال الرئيس دونالد ترامب: "اليوم وقعت القانون الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات في جمهورية كوريا الشمالية".

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ويتيح القانون للرئيس الأمريكي "اتخاذ بعض الخطوات السياسية الخارجية وبحث ذلك مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية".

المصدر: نوفوستي

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