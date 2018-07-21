ترامب بصدد دعم حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على قانون هدفه المساعدة في مراعاة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال الرئيس دونالد ترامب: "اليوم وقعت القانون الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات في جمهورية كوريا الشمالية".

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ويتيح القانون للرئيس الأمريكي "اتخاذ بعض الخطوات السياسية الخارجية وبحث ذلك مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية".

المصدر: نوفوستي