// 26.06.2018 по тикету 15478
ترامب بصدد دعم حقوق الإنسان في كوريا الشمالية
Sputnik
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على قانون هدفه المساعدة في مراعاة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وقال الرئيس دونالد ترامب: "اليوم وقعت القانون الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات في جمهورية كوريا الشمالية".
ويتيح القانون للرئيس الأمريكي "اتخاذ بعض الخطوات السياسية الخارجية وبحث ذلك مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية".
المصدر: نوفوستي
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