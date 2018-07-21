ترامب: موقفي من بوتين تسمه الدبلوماسية لا الليونة!

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طريقة تعامله مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، طريقة دبلوماسية ولا تنم عن الليونة، متهما الإعلام الأمريكي المناهض له بالنفاق.

وكتب ترامب في تغريدة الجمعة: "لقد تعرضت لانتقادات لاذعة من الإعلام الزائف بسبب إبداء اللطف الزائد للرئيس بوتين. في الماضي كانوا سيسمون ذلك دبلوماسية، ولو كنت أصرخ وأهدد، لاعتبروا ذلك قسوة زائدة. تذكرون أنهم قالوا وقتها إنني كنت بالغ القسوة مع ؟الزعيم الكوري الشمالي/ كيم. إنهم منافقون!".

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

وعقد ترامب وبوتين أول قمة لهما الاثنين الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اعتبرتها معظم وسائل الإعلام الأمريكية والدولية هزيمة دبلوماسية للرئيس الأمريكي.

المصدر: صفحة دونالد ترامب في تويتر