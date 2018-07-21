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13 قتيلا على الأقل في حادث سير مروع في المكسيك

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13 قتيلا على الأقل في حادث سير مروع في المكسيك
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لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم قرب العاصمة المكسيكية إثر اصطدام حافلة صغيرة لنقل الركاب بشاحنة لنقل البضائع، حسب ما أعلنته السلطات المحلية الجمعة.

وقال المتحدث باسم ولاية مكسيكو إن الحادث وقع قرب مدينة إيكابيتيك على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة مكسيكو وباتشوكا، مشيرا إلى أن حافلة الركاب اصطدمت بمؤخرة الشاحنة.

وأضاف أن القتلى هم 10 رجال و3 نساء، مشيرا إلى أن 12 من القتلى فارقوا الحياة في الحال في حين لفظ القتيل الثالث عشر أنفاسه في المستشفى.

ويعتبر الطريق السريع مكسيكو-باتشوكا من الأكثر ازدحاما في البلاد إذ أن الكثير من المواطنين القاطنين خارج العاصمة يسلكونه يوميا للوصول إلى مقار عملهم، كما تسلكه بأعداد كبيرة شاحنات نقل البضائع.

المصدر: أ ف ب

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