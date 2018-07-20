فعالية سويسرية تستذكر رزان النجار وتندد بالممارسات الإسرائيلية

تحت شعار "رزان النجار في الذاكرة" نظمت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في مدينة زيورخ السويسرية فعالية على الدراجات الهوائية طافت خلالها شوارع المدينة احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية.

وحمل المشاركون في الفعالية مجسما على ظهورهم عليه صورة النجار مع عبارة: "أوقفوا القتل في فلسطين".

وقتلت زران النجار 21 عاما في 1 يونيو الماضي خلال تقديمها الإسعاف الأولي لمصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرات العودة" شرق قطاع غزة.

المصدر: RT