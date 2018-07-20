موسكو وروما بصدد تشكيل بنك معلومات مشترك في إطار مكافحة الإرهاب

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير كولوكولتسيف على صياغة قاعدة بيانات مشتركة خاصة بمكافحة الإرهاب.

وقال سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس وزراء بلاده في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" اليوم الجمعة: "التقيت وزير داخلية روسيا واتفقنا على وضع قواعد بيانات مشتركة، مثل تلك التي نمتلكها مع إسرائيل. تحدثنا عن الإرهاب والأمن السيبراني ومكافحة تداول المخدرات، والمرتزقة الأجانب الذين يعودون إلى أوروبا من سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط".

وأعرب سالفيني عن قلقه إزاء تقارير الأجهزة الإيطالية المختصة التي تفيد بعودة بضعة آلاف من المسلحين الأجانب إلى الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا، وأضاف: "أوقع يوميا على أوامر بطرد مشبوهين بتورطهم في الإرهاب".

وعقد لقاء سالفيني وكولوكولتسيف في موسكو الاثنين الماضي، حيث اتفق الطرفان على توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتداول غير المشروع للمواد المخدرة والأسلحة.

ويعرف سالفيتي بمواقفه المتشددة المطالبة بالحد من تدفق المهاجرين إلى بلاده، كما يعتبر من أبرز الدعاة في إيطاليا والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن روسيا وتطبيع العلاقات معها.

المصدر: تاس