موسكو تحدد أهم النقاط التي ستستند إليها عند التطبيع مع واشنطن

كشف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن المعايير التي ستستند إليها موسكو لتحسين علاقاتها مع واشنطن.

وفي معرض رده على سؤال RT خلال منتدى "فالداي" الدولي في موسكو اليوم الجمعة، أشار أنطونوف إلى أن تقييم موسكو لحالة العلاقات الثنائية سيستند إلى "إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية المصادرة في الولايات المتحدة، وإلغاء طرد الدبلوماسيين، ورفع العقوبات الاقتصادية وعودة صيغة التعاون 2+2 على مستوى وزيري الخارجية والدفاع".

وأضاف أن معايير التقييم تتضمن أيضا التعاون في أمن المعلومات ومكافحة الإرهاب، "على أن تكون سوريا هي المكان الأمثل لترجمة التعاون الثنائي الناجح بين البلدين".

المصدر: RT