"بلومبرغ": بوتين اقترح على ترامب إجراء استفتاء في دونباس

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيره الأمريكي دونالد ترامب إجراء استفتاء في منطقة دونباس لتسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصدرين لم تذكر اسمهما أن بوتين سلط الضوء على هذا الاقتراح أثناء اجتماعه بالسفراء والمندوبين الروس لدى الدول والمنظمات الدولية الذي عقد أمس في موسكو، مضيفة أن الرئيس الروسي منح نظيره الأمريكي الوقت اللازم للنظر في هذا الاقتراح قبل الإعلان عنه.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذا الاقتراح يعني أن "بوتين مستعد لوقف النزاع في جنوب شرق أوكرانيا" الذي يدخل عامه الخامس، مضيفة أن هذا القرار من المتعذر أن تؤيده أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون حال دعمه ترامب.

من جانبه رفض الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على هذه المعلومات، مكتفيا بالقول إن بعض الاقتراحات الجديدة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا تطرق إليها الرئيسان أثناء قمة هلسنكي.

وسبق لفلاديمير بوتين أن صرح أثناء حديث له في أعقاب الاجتماع مع دونالد ترامب بأن الطرفين اتفقا على النظر في تسوية الأزمة بأوكرانيا على مستوى الخبراء.

وقال بوتين في هذا الشأن: "تحدثنا عن أوكرانيا، وهناك عدد من الاقتراحات الجديدة حول سبل تسوية الأزمة في جنوب شرق البلاد، واتفقنا على النظر فيها على مستوى الخبراء".

يذكر أن أول استفتاء في دونباس جرى في 11 مايو 2014، حيث اختارت غالبية السكان (89% مقابل 10%) استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وعبرت عن رفضها للانقلاب في كييف، الذي أدى إلى إزاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش عن السلطة، بشكل مخالف للدستور الأوكراني.

وردا على التطورات التي حصلت في دونيتسك ولوغانسك، وصفت كييف ممثلي الجمهوريتين بـ"الإرهابيين" وبدأت في أبريل عام 2014 عملية عسكرية في جنوب شرق أوكرانيا، استخدمت خلالها الطائرات الحربية والمعدات العسكرية الثقيلة.

المصدر: بلومبرغ