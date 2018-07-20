أنطونوف: لم نتوقع من واشنطن هذا النفور الشديد من نتائج قمة هلسنكي

دعا السفير الروسي لدى واشنطن لمواصلة الاتصالات بين الرئيسين بوتين وترامب، معربا عن استغرابه لموقف الأوساط الحاكمة الأمريكية الرافض بشدة لنتائج قمة هلسنكي.

وأشار السفير أناتولي أنطونوف خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي في موسكو، ناقشت اليوم الجمعة نتائج قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، إلى أن روسيا مستعدة لبحث فكرة ترتيب لقاء قمة ثان، بيد أنه من المهم حاليا العمل على متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات في قمة هلسنكي.

وذكر أنطونوف أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة قد أثمر بنتائج ملموسة في سوريا.

واعتبر أنطونوف أن موسكو وواشنطن تملكان إمكانات كبيرة للتعاون في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وضبط الأسلحة، مضيفا أن معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية لا تزال تتوافق ومصلحة كل من روسيا والولايات المتحدة.

كما أكد أن المشاورات الروسية الأمريكية المغلقة حول معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى لا تزال مستمرة.

ودعا أنطونوف إلى إضفاء الاستقرار على العلاقات الروسية الأمريكية أولا، لتتبع ذلك خطوات تستهدف تصحيح مسارها.

وقال السفير إن الجانب الروسي فوجئ بالنفور الشديد الذي قابلت به الدوائر الحاكمة الأمريكية ما حدث في قمة هلسنكي، وأضاف: "كنا نتوقع أن تثير نتائج قمة هلسنكي ردود أفعال مختلطة في واشنطن. لكن في ما يتعلق بي، فلم أتوقع أن يكون هناك نفور شديد من كل ما بحثه الرئيسان".

وأكد أنطونوف أن مقترح موسكو للولايات المتحدة حول تشكيل فريق عمل مشترك في مجال الأمن السيبراني لا يزال قائما، لكن الكرة الآن في ملعب واشنطن.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحاول ثني دول أخرى عن التعاون العسكري التقني مع روسيا وشراء الأسلحة الروسية، وقال: "ليس سرا على أحد، أن الخارجية الأمريكية أرسلت توجيهات إلى سفاراتها في كافة دول العالم، تنص على ضرورة حمل تلك الدول على وقف التعاون مع روسيا في المجال العسكري التقني".

وذكر أنطونوف على سبيل المثال التصريحات التي تحيط حاليا بالعقد المبرم بين روسيا وتركيا لتوريد منظومات إس-400 للدفاع الجوي لأنقرة، مضيفا أن الجدل على مستوى مماثل من الحدة يثار أيضا حول دول أخرى تعتبر من أكبر مشتري السلاح الروسي.

المصدر: RT