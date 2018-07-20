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مصرع 11 شخصا في انقلاب قارب سياحي وسط الولايات المتحدة

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مصرع 11 شخصا في انقلاب قارب سياحي وسط الولايات المتحدة
Reuters SOUTHERN STONE COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT/Facebook/via REUTERS
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 11 شخصا على الأقل غرقوا، إثر انقلاب قارب سياحي كانوا على متنه خلال عاصفة هبت على إحدى بحيرات ولاية ميزوري وسط البلاد مساء الخميس.

وأضاف قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين، أن 7 مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين يواصل الغواصون تمشيط مكان الحادث بحثا عن ناجين.

ولا يزال بعض ركاب القارب المنكوب البالغ عددهم 31 شخصا وبينهم عدد من الأطفال في عداد المفقودين.

وذكرت دائرة الإطفاء في المقاطعة على تويتر، أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادث بعد السابعة بقليل من مساء الخميس بالتوقيت المحلي بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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