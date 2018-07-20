مصرع 11 شخصا في انقلاب قارب سياحي وسط الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 11 شخصا على الأقل غرقوا، إثر انقلاب قارب سياحي كانوا على متنه خلال عاصفة هبت على إحدى بحيرات ولاية ميزوري وسط البلاد مساء الخميس.

وأضاف قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين، أن 7 مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين يواصل الغواصون تمشيط مكان الحادث بحثا عن ناجين.

The following is a link to a video clip of the moments leading up to the sinking of the Ride the Ducks boat on Table Rock Lake in Branson, Missouri, on Thursday, July 19, 2018. >>> https://t.co/mGBsm3jI7k#tablerock#duckboat#skywarn#weather#thunderstorm#branson#missouripic.twitter.com/A7XTnUQtS2 — Skywarn Youth (@SkywarnYouth) July 20, 2018

ولا يزال بعض ركاب القارب المنكوب البالغ عددهم 31 شخصا وبينهم عدد من الأطفال في عداد المفقودين.

وذكرت دائرة الإطفاء في المقاطعة على تويتر، أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادث بعد السابعة بقليل من مساء الخميس بالتوقيت المحلي بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.

BREAKING: This is video of what the waves were like on Table Rock Lake in Missouri tonight when the duck boat capsized. Man in this video says, “Never quite seen it this bad. Boats can’t get in. Boats can’t get out.” (Credit: Lakeside Resort) pic.twitter.com/HxB8aY2u0a — Mike Saccone (@mikesacconetv) July 20, 2018

المصدر: رويترز