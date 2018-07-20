 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني يخوض بطولة العالم للألعاب العسكرية في روسيا

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يخوض بطولة العالم للألعاب العسكرية في روسيا
Sputnik Sergey Pivovarov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjgk

أعلن أبو القاسم كاظمي، مسؤول فريق "اربابان سلاح" التابع لحرس الثورة الإيراني، أن فريق الحرس سيشارك في بطولة العالم للألعاب العسكرية التي ستقام في روسيا، وسيسافر الجمعة إلى موسكو.

وذكر كاظمي أن بعض هذه المسابقات، ستقام في مدينة بينزا الروسية، مشيرا إلى أن بطولة العالم للألعاب العسكرية الدولية، تجري منذ أكثر من 40 عاما، وأن الحرس الثوري سيخوضها للمرة الرابعة على التوالي وبمشاركة 18 فردا.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري: الولايات المتحدة غير قادرة على خوض حرب ضد إيران

وفي العام الماضي، شاركت 28 دولة في بطولة الألعاب العسكرية العالمية لعام ألفين وسبعة عشر.

وفازت روسيا بكأس البطولة حينذاك، بمجموع ميداليات وصل عدده إلى عشرين، وحلت الصين ثانية فيما ذهب المركز الثالث لكازخستان.

 المصدر: وكالة أنباء فارس

 

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا