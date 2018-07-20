الحرس الثوري الإيراني يخوض بطولة العالم للألعاب العسكرية في روسيا

أعلن أبو القاسم كاظمي، مسؤول فريق "اربابان سلاح" التابع لحرس الثورة الإيراني، أن فريق الحرس سيشارك في بطولة العالم للألعاب العسكرية التي ستقام في روسيا، وسيسافر الجمعة إلى موسكو.

وذكر كاظمي أن بعض هذه المسابقات، ستقام في مدينة بينزا الروسية، مشيرا إلى أن بطولة العالم للألعاب العسكرية الدولية، تجري منذ أكثر من 40 عاما، وأن الحرس الثوري سيخوضها للمرة الرابعة على التوالي وبمشاركة 18 فردا.

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وفي العام الماضي، شاركت 28 دولة في بطولة الألعاب العسكرية العالمية لعام ألفين وسبعة عشر.

وفازت روسيا بكأس البطولة حينذاك، بمجموع ميداليات وصل عدده إلى عشرين، وحلت الصين ثانية فيما ذهب المركز الثالث لكازخستان.

المصدر: وكالة أنباء فارس