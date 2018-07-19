بومبيو: موسكو وواشنطن ستتعاونان في محاربة الإرهاب

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس، بأن روسيا والولايات المتحدة ستعملان معا على مكافحة الإرهاب وعدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال بومبيو في لقاء مع القناة التلفزيونية الأمريكية CBN News: "وجد الرئيسان (الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب) نقاط التقاء. ومن الممكن أن نحرز تقدما في القضايا العالمية مثل قضية الحد من التسلح".

وأضاف بومبيو: "ترامب ذهب إلى لقاء القمة مع الرئيس الروسي بهدف فتح قناة اتصال للحوار بين القوتين العظيمتين".. "الرئيس ترامب يدرك أن روسيا لا تنافسنا في كل القضايا وأن مصالحنا تتقاطع في بعض القضايا".

وصرح ترامب عقب لقاء القمة مع الرئيس الروسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي الاثنين الماضي، بأن الاجتماع كان مفتوحا ومثمرا، وأن الحوار بين موسكو وواشنطن مهم للولايات المتحدة وروسيا والعالم.

وأضاف ترامب أن "العلاقات بين البلدين لم تكن أسوأ مما هي عليه في الوقت الحالي، إلا أن الوضع سيتغير إلى الأفضل بعد اجتماعه مع الرئيس بوتين" حسب تعبيره.

المصدر: نوفوستي