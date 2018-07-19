أغلب الجمهوريين يؤيدون أداء ترامب مع بوتين في قمة هلسنكي

أظهرت استطلاعات في الولايات المتحدة اليوم الخميس، أن غالبية الجمهوريين أبدت موافقتها على أداء الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء القمة.

وجاء في نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "سي بي اس" ومؤسسة "اكسيوس" أن الكثير من الجمهوريين أكدوا ولاءهم للرئيس ترامب بغض النظر عن الانتقادات التي تواجه أداء ترامب على نطاق واسع من قبل الآخرين.

ووفقا للاستطلاع، فإن 68 % من الجمهوريين يؤيدون أداء ترامب مع بوتين، فيما لم تتجاوز نسبة التأييد في صفوف الديمقراطيين الـ 8%، كما أن ثلث الأمريكيين يوافقون على أداء الرئيس في قمة هلسنكي.

وأظهرت الاستطلاعات أن الجمهوريين أكثر تشكيكا بصحة استنتاجات الاستخبارات الأمريكية حول تدخل موسكو في انتخابات العام 2016، حيث يصدق هذه المعلومات 51% منهم، في حين يعتقد 70% من مجمل الأمريكيين صحة هذه المعلومات.

وواجه ترامب انتقادات شديدة بسبب عدم تحديه بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بعد الانتهاء من اجتماع القمة، الأمر الذي اعتبره مشرعون من كلا الحزبين خطرا وإحراجا.

وكتب ترامب على تويتر الذي يصف باستمرار القمة مع بوتين بأنها إنجاز كبير: "القمة مع روسيا شكلت نجاحا كبيرا باستثناء عدو الشعب الحقيقي: الأخبار الكاذبة لوسائل الإعلام".

وشمل الاستطلاع الذي أجري بين 17 و18 يوليو، عينة عشوائية من نحو ألف شخص من البالغين في جميع أنحاء البلاد مع هامش من الخطأ بلغ 4 نقاط مئوية.

المصدر: أ.ف.ب