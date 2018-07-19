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وزير بريطاني يرفض توجيه اتهامات مسبقة للروس في تسميم سكريبال

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وزير بريطاني يرفض توجيه اتهامات مسبقة للروس في تسميم سكريبال
Reuters Suzanne Plunkett
وزير الأمن البريطاني بين والاس
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وصف وزير الأمن البريطاني بين والاس التقرير الإعلامي الذي يتحدث عن تحديد المتورطين في تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال بـ "مزايدات همجية".

وكتب والاس في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أعتقد بأن هذه القصة من ملف "سوء الاطلاع والمزايدات الهمجية".

ويأتي ذلك تعليقا على تقرير إعلامي لوكالة "برس أسوشيشن" البريطانية، جاء فيه أنه تم تحديد هويات المتورطين في تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري البريطانية في مارس الماضي، وأن المتورطين هم مواطنون روس.

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جدير بالذكر أن بريطانيا حمّلت موسكو مسؤولية ما وصفته بـ "الهجوم" على سكريبال وابنته باستخدام مادة سامة مؤثرة على الأعصاب، ادعت بريطانيا أنها غاز "نوفيتشوك" روسية الصنع.

ونفت موسكو ضلوعها في تسميم سكريبال ودعت الجانب البريطاني إلى تحقيق مشترك في القضية والكشف عنها.

المصدر: رويترز

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