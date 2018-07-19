برلماني تركي يحلق ذقنه بعد رفع حالة الطوارئ (صور وفيديو)

قام البرلماني التركي أيتوغ أتيجي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بحلق ذقنه بعد تمنع استمر عامين احتجاجا على فرض السلطات التركية حالة الطوارئ.

وتوجه البرلماني المعارض، بعد إعلان رفع حالة الطوارئ في تركيا، إلى صالة الحلاقة برفقة نواب آخرين من حزبه، حيث حلق اللحية، التي بلغ طولها أكثر من 30 سنتمترا بعد 792 يوما منذ إعلانه عن احتجاجه.

CHP'li Aytuğ Atıcı, OHAL'i protesto etmek için 2 yıl boyunca uzattığı sakalını kestirdihttps://t.co/stkIjy0udzpic.twitter.com/bz3WO4y7ly — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 19 июля 2018 г.

واعتبر أتيجي فرض حالة الطوارئ غير ضروري، متهما السلطات بأنها استغلت الأوضاع لتوسيع نفوذها.

OHAL gerçek yaşamda olmasa da resmiyette kaldırıldı. Benim sözüm de buraya kadardı, sakallarımı kestirdim. Ama asıl çabamız Türkiye'de yaşamı olağan hâle getirmektir. Mücadelemiz her yerde sürecek. pic.twitter.com/5ymB5rPeca — Aytuğ Atıcı (@aytugatici) 19 июля 2018 г.

ووصف أتيجي احتجاجه اليوم بأنه كان "أطول فعالية سياسية في تاريخ البرلمان".

OHAL'i protesto için sakallarını 2 senedir kesmeyen CHP'li Aytuğ Atıcı, eylemine bugün son verdihttps://t.co/wqUjqQEOPgpic.twitter.com/pygloJiUah — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 19 июля 2018 г.

يذكر، أن حالة الطوارئ تم فرضها في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016، والتي حملت أنقرة الداعية والسياسي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن مسؤولية عنها.

المصدر: وسائل إعلام تركية