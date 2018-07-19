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برلماني تركي يحلق ذقنه بعد رفع حالة الطوارئ (صور وفيديو)

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برلماني تركي يحلق ذقنه بعد رفع حالة الطوارئ (صور وفيديو)
Twitter @aytugatici
البرلماني التركي أيتوغ أتيجي
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قام البرلماني التركي أيتوغ أتيجي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بحلق ذقنه بعد تمنع استمر عامين احتجاجا على فرض السلطات التركية حالة الطوارئ.

وتوجه البرلماني المعارض، بعد إعلان رفع حالة الطوارئ في تركيا، إلى صالة الحلاقة برفقة نواب آخرين من حزبه، حيث حلق اللحية، التي بلغ طولها أكثر من 30 سنتمترا بعد 792 يوما منذ إعلانه عن احتجاجه.

واعتبر أتيجي فرض حالة الطوارئ غير ضروري، متهما السلطات بأنها استغلت الأوضاع لتوسيع نفوذها.

ووصف أتيجي احتجاجه اليوم بأنه كان "أطول فعالية سياسية في تاريخ البرلمان".

يذكر، أن حالة الطوارئ تم فرضها في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016، والتي حملت أنقرة الداعية والسياسي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن مسؤولية عنها.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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