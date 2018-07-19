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الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي نتائج قمته مع ترامب

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الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي نتائج قمته مع ترامب
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي نتائج قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الكرملين إن "المشاركين في الاجتماع بحثوا نتائج اللقاءات الدولية للرئيس الروسي التي كانت في الفترة الأخيرة، بما فيها القمة الروسية الأمريكية في هلسنكي يوم 16 يوليو".

بالإضافة إلى ذلك بحث مجلس الأمن القومي المبادرة لاستخدام بطاقات هوية المشجع لكأس العالم لكرة القدم 2018 لدخول الأراضي الروسية دون تأشيرات حتى نهاية العام الجاري.

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وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ورئيسا مجلسي البرلمان فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى رئيسي جهاز الأمن الفدرالي وهيئة الاستخبارات الخارجية ومفوض الرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة والنقل.

المصدر: تاس

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