محافظ نيويورك يعطي الضوء الأخضر للقضية الجنائية ضد مؤسسة ترامب

أكد مستشار محافظ نيويورك أندرو كوومو استعداد المحافظ لفتح الباب أمام القضية الجنائية ضد مؤسسة ترامب الخيرية بدعوى من المدعية العامة لولاية نيويورك.

وقال المستشار ألفونسو دافيد في بيان له إنه "بتوجيهات من المحافظ كوومو، أصبحت الولاية على استعداد لتقديم المذكرة اللازمة للمدعية العامة لفتح تحقيق جنائي في هذه القضية في حال طلبت ذلك".

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وتجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة في ولاية نيويورك باربارا أندروود رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب وثلاثة من أطفاله ومؤسسته الخيرية في يونيو الماضي.

وهي اتهمت ترامب باستغلال المؤسسة الخيرية لأغراضه الخاصة، بما في ذلك من أجل حملته الانتخابية عام 2016.

وتحتاج أندروود إلى مذكرة خاصة من محافظ الولاية لفتح قضية جنائية في هذا الشأن.

المصدر: رويترز