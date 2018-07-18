رئيس الاحتياطي الفدرالي: الشركات الأمريكية تضررت من الرسوم الجمركية

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول، الأربعاء، إن الشركات الأمريكية تتضرر بالفعل من الرسوم الجمركية المتبادلة التي تم فرضها على سلع رئيسية.

وأكد أنه إذا كانت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية ستؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك سيكون جيدا للاقتصاد الأمريكي.

وصرح في إفادة نصف سنوية للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "نحن نسمع من مجموعة واسعة من الشركات سلسلة متزايدة من الشكاوى.. لقد تضرر الكثير والكثير من الشركات من هذه الرسوم".

ورفض باول الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخوض حربا تجارية، إلا أنه أفاد بأن الحمائية تضر بالاقتصاد، مضيفا "الخلاصة هي أنه إذا كان الاقتصاد أكثر حمائية، سيصبح أقل تنافسية وإنتاجية.. وهذه شعلة حملناها حول العالم لـ75 عاما".

وتابع: "إن الإدارة تقول إنها تريد خفض الرسوم وأعتقد أن ذلك سيكون جيدا للاقتصاد".

وتعليقا على مخاطر أخرى محتملة على الاقتصاد الأمريكي، أشار باول إلى أن أسعار بعض الأصول مثل الأسهم والسندات مرتفعة، قائلا "لا أريد أن أستخدم كلمة فقاعة، ولكن أسعار العديد من الأصول المالية مرتفعة فوق المعدلات الطبيعية".

وأكد أن الاحتياطي الفدرالي يراقب المستويات المرتفعة لديون الشركات، مبينا أنه لا شيء ينذر بالخطر في الأسواق المالية.

ورغم أن ظهور التأثير على الاقتصاد الأوسع في البيانات سيستغرق وقتا، إلا أنه حذّر من أن تزايد مخاوف الشركات يؤثر على قرارات الاستثمار.

وفرضت واشنطن رسوما باهظة على سلع بعشرات مليارات الدولارات من الصين وهددت باستهداف سلع بمئات المليارات الاضافية، كما فرضت رسوما على واردات الصلب والالمنيوم ما أثار غضب حلفائها.

المصدر: أ ف ب